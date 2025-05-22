كواليس الساعات الأخيرة في حياة شقيقة الكابتن محمود الخطيب بقنا

عاشت نادرة الخطيب شقيقة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في مدينة العمال التابعة لمركز ومدينة قنا، في الفترة الأخيرة بجوار أبنائها، وكان الكابتن محمود الخطيب في زيارة دائمًا للعائلة وشقيقته.

وكانت نادرة الخطيب قد وافتها المنية مساء عصر اليوم بمستشفى قنا العام بعد أن أصيبت بوعكة صحية نقلت على إثرها إلى مستشفى قنا وتوفيت بالمستشفى وتم نقلها بسيارة حفظ الموتى إلى مسجد الوحدة العربية لصلاة الجنازة عليها بحضور عدد من أبنائها وأحفادها وسط غياب تام للكابتن محمود الخطيب وأشقائها وشقيقاتها.

وأكدت مصادر مقربة لـ فيتو، أن الحاجة نادرة تبلغ من العمر 87 عامًا وتوفيت بعد صراع مع المرض، وكان الكابتن محمود الخطيب قد زارها منذ حوالي 3 أشهر للاطمئنان على صحتها.

وأضاف المصدر، أنه ظل معها هي وعائلتها وأحفادها حتى اطمأن عليها وكان دائم السفر إليها لا يترك مناسبة إلا ويكون موجود معها ويأتي لزيارتها دائمًا.

ولفت إلى أن الوعكة الصحية التي مر بها كان يتابعها وتتابع معه كل شيء لحظة بلحظة للاطمئنان عليه والاطمئنان عليها، حتي وافتها المنية اليوم إلا أن الظروف حالت دون حضوره بسبب عادات الصعيد بدفن الميت وإكرامه بالدفن في وقتها.

وشيع أهالي قنا، جنازة الحاجة نادرة الخطيب، الشقيقة الكبرى للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قبل قليل، في مدافن العائلة بسيدي عبد الرحيم القناوي، دون حضور الكابتن محمود الخطيب بسبب ظروفه الصحية.

وأعلنت أسرة الحاجة نادرة إقامة العزاء غدا في مقر العائلة بمدينة العمال فى محافظة قنا يوم واحد فقط.

وتوفيت نادرة الخطيب، الشقيقة الكبرى للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، بعد صراع مع المرض، أثناء تلقيها الرعاية الطبية بمستشفى قنا العام.

وفاة شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

وكانت الحاجة نادرة الخطيب، قد تعرضت لوعكة صحية استدعت نقلها إلى العناية المركزة بمستشفى قنا العام، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ولفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى أثناء تلقيها العلاج.



ومن المتوقع أن يتم دفن جثمان الفقيدة فى مقابر أسرة زوجها الراحل بقرية دندرة، عقب وصول الكابتن محمود الخطيب، للمشاركة فى تشييع الجنازة.

يذكر أن الحاجة نادرة الخطيب، تزوجت من المرحوم نعيم الأمير، من أبناء قبيلة الإمارة بقرية دندرة، واستقرت معه بمحافظة قنا حتى بعد وفاة زوجها لتلحق به اليوم وتدفن بجواره في قرية دندرة.

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