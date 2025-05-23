رقم خيالي، إغراءات جديدة من الهلال للتعاقد مع إنزاجي

يرغب نادي الهلال السعودي في حسم التعاقد مع المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، لقيادة كتيبة الزعيم في كأس العالم للأندية.

ويتولى محمد الشلهوب مهمة تدريب الهلال، بصفة مؤقتة، حتى نهاية الموسم الحالي من دوري روشن السعودي.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، عن تفاصيل مفاوضات نادي الهلال للتعاقد مع إنزاجي.

وأوضحت أنه في البداية، رفض إنزاجي عروضًا من المسؤولين السعوديين، لكن رئيس نادي الهلال ذهب إلى منزله في ميلانو، في زيارة خاصة لإقناعه.

وأشارت إلى أن هذا الأمر نال إعجاب المدرب الإيطالي، الذي قدم له الهلال عرضًا تبلغ قيمته 50 مليون يورو في عامين.

وأضافت أن زوجة مدرب الإنتر سافرت إلى السعودي، وذلك من أجل تقييم الأوضاع المعيشية، قبل إتمام الاتفاق.

وأكدت الصحيفة أن إنزاجي يصب تركيزه على مباراة كومو مساء اليوم، في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، لحسم هوية الفائز باللقب، وستتجه أنظاره بعد ذلك نحو مواجهة باريس سان جيرمان، في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 31 مايو الجاري.

ويأمل المدرب صاحب الـ 49 عامًا، في الفوز بلقب دوري الأبطال، بعدما خسر النهائي عام 2023 على يد مانشستر سيتي.

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