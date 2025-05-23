الأزهر للفتوى: يجوز استخدام مزيلات العرق أثناء الإحرام بشرط (فيديو)

موسم الحج 2025، مع اقتراب بدء موسم الحج، ومع قدومه في فصل الصيف، تزداد التساؤلات عن حكم استخدام العطور ومزيلات العرق أثناء الإحرام.

حكم استخدام العطور ومزيلات العرق أثناء الإحرام

ومن جانبه، تحدث الشيخ أحمد عادل شيحة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن حكم استخدام العطور ومزيلات العرق أثناء الإحرام.

وقال “شيحة” لـ"فيتو": “إن الإنسان طالما أحرم، فدخل في العمرة أو الحج، فأصبح هناك أشياء محرمة عليه فعلها، من أهمها وضع الطيب على الجسد أو الملابس”.

وأوضح عضو مركز الأزهر للفتوى: “بمعنى أنه إذا أحرم المسلم فيكون محرم عليه وضع العطور أو أي مزيلات عرق لها رائحة”.

حكم وضع العطور ومزيلات العرق أثناء الإحرام عن جهل أو نسيان

وفي حالة وضع المسلم الطيب أو مزيلات العرق عن غير قصد أو جهل بالحكم، قال الشيخ: “وفي هذه الحالة ليس على الناسي أو الجاهل بالحكم إثم أو فدية”.

يجوز وضع مزيل العرق أثناء الإحرام بشرط

وأكمل “شيحة”: “أما في حالة التعمد فيكون على الشخص شيء من ثلاثة؛ (الصوم ثلاثة أيام، أو إطعام 6 مساكين، أو ذبح شاة)”.

وعن حكم مزيلات العرق التي ليس لها رائحة، أوضح أن في هذه الحالة يجوز وضع مزيل العرق ولا إثم على الواضع له؛ لأنه ليس من المُطيبات.

حكم تجاوز الميقات دون الإحرام

ومن جانب آخر، أوضح الشيخ أحمد عادل شيحة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم تجاوز الميقات دون الإحرام، وكفارته.

وقال “شيحة” لـ"فيتو": “الحاج يجب عليه أن يحرم من الميقات أو قبل الميقات، فإذا جاوز الميقات دون إحرام فعليه شيء من اثنين، أولا، أن يعود مرة ثانية إلى الميقات فيحرم من هناك؛ لأن الإحرام من الميقات واجب”.

كفارة تجاوز الميقات دون إحرام

وتابع عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: “فإذا لم يستطع الحاج الإحرام من الميقات، جاز له أن يحرم من مكانه لكن عليه دم، فيذبح مكان فوات هذا الميقات شاة، أو خروف”، وبذلك يكون حجه صحيحا".

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