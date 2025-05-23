أسبوع ساخن في الوسط الفني.. النيابة تستدعي ابنتي نور الشريف وتحقق مع بوسي شلبي بتهمة التزوير.. وقضايا المال والميراث تتصدر المشهد

شهد الوسط الفني خلال الأسبوع الجاري موجة من القضايا القانونية المتلاحقة، طالت عددًا من الفنانين وأسرهم، وتنوعت ما بين اتهامات بالتزوير، ونزاعات مالية، وتنفيذ أحكام قضائية، وتحولت تلك الوقائع إلى محور نقاش واسع، ما بين من يرى فيها مؤشرات على تراجع صورة النجوم، وآخرين يعتبرونها دليلًا على خضوع الجميع لسلطة القانون.

نزاع مالي بين مهندس وابنتَي نور الشريف

في مدينة الشيخ زايد، تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في بلاغ مقدم من مهندس زراعي ضد سارة ومي نور الشريف، ابنتي الفنان الراحل، بشأن نزاع مالي يتعلق بصفقة بيع أرض بمنطقة الهرم. المهندس أفاد في أقواله أنه اتفق على شراء الأرض مقابل 32 مليون جنيه، وسدد مليونًا كمقدم، لكن الصفقة لم تُستكمل ولم يسترد العربون، ما دفعه لتحرير محضر رسمي وصفه بـ"إثبات حالة" لحفظ حقوقه دون توجيه اتهام مباشر.

النيابة استدعت الطرف الثاني لسماع أقواله، تمهيدًا لتحديد ما إذا كان الأمر يندرج تحت نزاع مدني يمكن حله وديًا، أم يحمل شبهة جنائية تستدعي تدخلًا قضائيًا.

محمد رمضان يسدد 35 مليون جنيه تنفيذًا لحكم قضائي

في تطور لافت، أعلن الفنان محمد رمضان عن سداده مبلغ 26 مليون جنيه لصالح مجموعة "MBC"، تنفيذًا لحكم قضائي نهائي، إلى جانب 9 ملايين جنيه كرسوم قضائية، ليبلغ إجمالي المبلغ المسدد 35 مليون جنيه.

رمضان نشر إيصال السداد عبر "إنستجرام"، معلقًا: "تم تنفيذ حكم القضاء المصري النهاردة... ليه مفيش خبر واحد نزل؟ هل عشان ده خبر إيجابي؟".

وأثار تعليقه جدلًا واسعًا حول ما وصفه بـ"تجاهل الإعلام للأخبار الإيجابية"، رغم أن الواقعة تؤكد التزامه بقرارات القضاء واحترامه لأحكامه.

عمر زهران.. من السجن إلى الإفراج الشرطي

وغادر المخرج عمر زهران قسم شرطة الدقي بعد إنهاء إجراءات الإفراج الشرطي، عقب قضائه نصف مدة عقوبة الحبس الصادرة ضده في واقعة سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي.

وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد عدلت الحكم في يناير 2025، مكتفية بعام واحد بدلًا من عامين، مع إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت بقيمة 40 ألف جنيه.

بوسي شلبي في مواجهة ورثة محمود عبد العزيز

وفي واحدة من أكثر القضايا إثارة للرأي العام، استمعت النيابة العامة إلى أقوال محمد وكريم محمود عبد العزيز في بلاغ يتهم الإعلامية بوسي شلبي بتزوير مستندات رسمية لإثبات زواجها من والدهما الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

الأسرة أكدت أن بوسي شلبي لم تطالب بحقوق ميراث طيلة 7 سنوات، لتفاجأ بدعوى "إثبات رجعة" أقامتها ضد الورثة في سبتمبر 2023، رغم أن الطلاق كان قد وقع رسميًا عام 1998، وطالبت الأسرة بمراجعة المستندات التي قُدمت للجهات الرسمية باعتبارها "محل تزوير" يهدف لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

بوسي شلبي من جهتها نفت الاتهامات خلال التحقيقات، وأكدت صحة موقفها القانوني، في انتظار ما ستسفر عنه مراجعات النيابة للمستندات المقدمة.

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