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رياضة

الكاف يكشف النقاب عن الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا (صور)

الشكل الجديد لكأس
الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا الذي سيتم تسليمه لبطل النسخة الحالية.

شكل دوري أبطال أفريقيا 

وجاء الكشف عن الكأس الجديدة، اليوم الخميس، في مدينة جوهانسبرج، بحضور أساطير كرة القدم الأفريقية. 

ومن المقرر أن يلتقي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، مع ضيفه بيراميدز المصري، يوم 24 مايو الجاري، في ذهاب نهائي البطولة.

ويعد النادي الاهلي الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا عبر تاريخه.

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