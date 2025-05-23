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رياضة

موعد مباراة نابولي وكالياري بالدوري الإيطالي

نابولي،فيتو
نابولي،فيتو

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة والكرة الإيطالية إلى ملعب دييجو أرماندو مارادونا، لمتابعة مواجهة نابولي ضد كالياري ضمن مباريات الجولة الأخيرة الحاسمة للقب الدوري الايطالي.

موعد مباراة نابولي وكالياري 

ومن المقرر أن تقام مواجهة نابولي ضد كالياري في تمام العاشرة إلا الربع مساء اليوم الجمعة بتوقيت مصر.

 القنوات الناقلة لمباراة نابولي وكالياري في الدوري الإيطالي 

وتذاع مباريات الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي وكالياري عبر القناة.

التشكيل المتوقع لنابولي أمام كالياري 

حراسة المرمى:أليكس ميريت

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينز - أمير رحماني - ماتياس أوليفيرا - ليوناردو سبيناتزولا

خط الوسط: ستانيسلاف لوبوتكا - فرانك أنجويسا - سكوت مكتوميناي

خط الهجوم:ماتيو بوليتانو - جياكومو راسبادوري - روميلو لوكاكو.

ويشهد ترتيب الدوري الإيطالي تنافسًا شديدًا بين نابولي وإنتر ميلان على لقب البطولة، يأتي نابولي في الصدارة برصيد 79 نقطة، يليه إنتر ميلان الذي يمتلك 78 نقطة.

وتعد مباراة نابولي وكالياري الأكثر أهمية في الجولة الأخيرة، حيث إن نتيجة المباراة ستحدد بشكل كبير صاحب اللقب،  والفوز يضمن لنابولي تتويجه ببطولة الدوري الإيطالي بغض النظر عن نتيجة مباراة إنتر، لكن في حال تعثره بالتعادل أو الخسارة، فإن إنتر ميلان سيصبح المرشح الأول للإطاحة بلقب الدوري.

إذا تساوى الفريقان في عدد النقاط، ستُقام مباراة فاصلة لتحديد الفائز باللقب، وذلك وفقًا للوائح البطولة الحالية.

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