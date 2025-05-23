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رياضة

يوم الحسم، موعد مباراة إنتر ميلان وكومو في آخر جولة بالدوري الإيطالي

إنتر ميلان،فيتو
إنتر ميلان،فيتو

يلتقي فريق  إنتر ميلان نظيره كومو، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة إنتر ميلان وكومو والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، وتُنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2، بصوت المعلق بلال علام.

التشكيل المتوقع لإنتر ميلان أمام كومو

حراسة المرمى: يان سومر
خط الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي – يان أوريل بيسيك – كارلوس أوغوستو
خط الوسط: دينزل دومفريس – فيدريكو دي ماركو – هاكان تشالهان أوغلو – هنريك مخيتاريان – نيكولو باريلا
خط الهجوم: ماركوس تورام – لاوتارو مارتينيز

فيما شارك كومو في الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ عام 2003، ورغم البداية المتعثرة، تمكن فريق المدرب سيسك فابريجاس من قلب الموازين، والابتعاد عن مراكز الهبوط.

كومو يحتل الآن المركز العاشر برصيد 49 نقطة، ويدخل اللقاء بأداء مميز، إذ تعادل في الجولة الماضية مع فيرونا (1-1)، بعد سلسلة من 6 انتصارات متتالية على فرق مثل كالياري، جنوى وبارما.

بينما  يحتل إنتر ميلان  المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر نابولي.

في الجولة الماضية، فرّط إنتر في فرصة ذهبية بعد أن تعادل مع لاتسيو 2-2، رغم تقدمه حتى الدقيقة الأخيرة، بينما تعادل نابولي مع بارما بدون أهداف.

حتى لو لم ينجح إنتر في خطف لقب الدوري الإيطالي، لا تزال أمامه فرصة ذهبية لإنقاذ موسمه، حيث يستعد لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 31 مايو الجاري.

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