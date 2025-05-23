هذه الدولة تقترب من استضافة بطولة السوبر السعودي

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد بطولة كأس السوبر السعودي بنسختها المقبلة، التي ستُقام في بداية موسم 2025/ 2026 بمشاركة 4 أندية.

وحسمت أندية الاتحاد والهلال والقادسية والنصر مشاركتها في النسخة المقبلة من كأس السوبر السعودي بشكل رسمي بعد نهاية الجولة 33 من عمر الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم.

ووفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم قد اقترب من تحديد هوية البلد التي ستستضيف بطولة كأس السوبر السعودي المقبلة.

الصين تستضيف كأس السوبر السعودي 2025

وأكدت الصحيفة أن دولة الصين تقترب من استضافة البطولة السعودية، وذلك بعد تأكد مشاركة النصر في البطولة، حيث اشترطت الصين مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في البطولة.

كما أكدت الصحيفة أنه في حال فشل الاتحاد السعودي في التوصل إلى اتفاق مع الصين من أجل استضافة البطولة، فسيتم تنظيمها في إحدى مدينتي أبها أو الطائف.

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