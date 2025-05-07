للهروب من جحيم روما، سعود عبد الحميد يفكر في العودة لدوري روشن

ذكرت تقارير صحفية، أن هناك اتجاه لدى اللاعب السعودي سعود عبد الحميد، ظهير أيمن نادي روما الإيطالي، للعودة مجددا إلى دوري روشن للمحترفين.

ويعاني سعود عبدالحميد، من تجاهل تام في فريق روما، حيث بات حبيسا لدكة البدلاء وأصبحت مشاركاته معدومة في المباريات الأخيرة.

وأكدت تقارير سعودية أن سعود سيعود إلى الدوري السعودي ولكن ليس من بوابة ناديه السابق الهلال.

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت عن إمكانية عودة سعود عبدالحميد إلى دوري روشن، من بوابة النصر أو الاتحاد، إلا أن صعود نيوم لدوري المحترفين، ورغبته في استقطاب عدد كبير من النجوم قد تساهم في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي.

وانضم سعود إلى صفوف ذئاب العاصمة خلال سوق الانتقالات الصيفية في عام 2024، قادما من الهلال السعودي في صفقة بلغت قيمتها نحو 2.5 مليون يورو، إضافة إلى نصف مليون كحوافز مشروطة، ووقع عقد يمتد حتى عام 2028.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.