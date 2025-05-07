الأربعاء 07 مايو 2025
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رياضة

للهروب من جحيم روما، سعود عبد الحميد يفكر في العودة لدوري روشن

سعود عبدالحميد،فيتو
سعود عبدالحميد،فيتو

ذكرت تقارير صحفية، أن هناك اتجاه لدى اللاعب السعودي سعود عبد الحميد، ظهير أيمن نادي روما الإيطالي، للعودة مجددا إلى دوري روشن للمحترفين.

ويعاني سعود عبدالحميد، من تجاهل تام في فريق روما، حيث بات حبيسا لدكة البدلاء وأصبحت مشاركاته معدومة في المباريات الأخيرة.

وأكدت تقارير سعودية أن سعود سيعود إلى الدوري السعودي ولكن ليس من بوابة ناديه السابق الهلال.

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت عن إمكانية عودة سعود عبدالحميد إلى دوري روشن، من بوابة النصر أو الاتحاد، إلا أن صعود نيوم لدوري المحترفين، ورغبته في استقطاب عدد كبير من النجوم قد تساهم في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي.

وانضم سعود إلى صفوف ذئاب العاصمة خلال سوق الانتقالات الصيفية في عام 2024، قادما من الهلال السعودي في صفقة بلغت قيمتها نحو 2.5 مليون يورو، إضافة إلى نصف مليون كحوافز مشروطة، ووقع عقد يمتد حتى عام 2028.

 

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