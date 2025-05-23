موجة حارة تضرب البلاد، هذا موعد ذروتها وانكسارها، القاهرة تسجل 38 درجة والصعيد يتجاوز الـ 40، وتحذير من الرمال والأتربة

موجة حارة جديدة تضرب البلاد مجددًا تبدأ من اليوم الجمعة وتصل ذروتها يوم الإثنين المقبل وتبدأ الموجة في الانكسار بدءًا من الثلاثاء المقبل.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 5 درجات مئوية، بدءًا من اليوم الجمعة لتسجل السواحل الشمالية 30:35 درجة مئوية والقاهرة الكبرى من 35 إلى 38 درجة مئوية وجنوب البلاد من 40 إلى 43 درجة مئوية.

نشاط مستمر للرياح والرمال والأتربة

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشرقية والقاهرة الكبرى وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وذلك على فترات متقطعة.



استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الاحمر اليوم، حيث تصل سرعة الرياح من 70:50 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.



حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

أعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث ترتفع درجات الحرارة من 3 إلى 4 درجات الحرارة ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



ومن المتوقع أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 35

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 35

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 22 و درجة الحرارة العظمى 36

بنها: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 35

الإسكندرية:درجة الحرارة 21 ودرجة الحرارة العظمى 29

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 28

مطروح:درجة الحرارة 20 ودرجة الحرارة العظمى 30

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 23 و درجة الحرارة العظمى 36

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 30

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 30

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 35

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 36

السويس: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى: 36

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 36

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 35

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 35

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 35

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى: 36

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 38

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 39

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 40



يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

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