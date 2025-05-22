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أخبار مصر

شديد الحرارة نهارًا، الأرصاد تكشف حالة طقس الغد

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الجمعة، حيث ترتفع درجات الحرارة من 3: 4 درجات الحرارة ويسود  طقس  حار إلى شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

عودة الأجواء الحارة، الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة

حالة الطقس غدا الخميس 22-5-2025 في محافظة الفيوم


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى:  22

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 21

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 24

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 22

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة الصغرى:26


يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد. 

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