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رياضة

هيمشي في أي وقت، الزمالك يبحث سيرا ذاتية لمدربين أجانب خلفا لـ أيمن الرمادي

أيمن الرمادي، فيتو
أيمن الرمادي، فيتو

قال الإعلامي جمال الغندور، إن مسؤولي نادي الزمالك قرروا تقييم أيمن الرمادي المدير الفني للفريق عقب مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر المقرر له يوم 5 يونيو المقبل.

وتابع الغندور خلال برنامج إستاد المحور: "يرفض مسؤولو نادي الزمالك تقييم الرمادي على النتائج الحالية للفريق خاصة أنه لم يخوض فترة إعداد مع الفريق الأول لينتظر الفريق بعد نهائى كأس مصر لتقييمه بشكل كامل".

واختتم: "في سياق متصل تتلقى لجنة التخطيط بنادي الزمالك سير ذاتية لمدربين أجانب تحسبًا لرحيل أيمن الرمادى في أي وقت، حيث تتطلع اللجنة على السير، حتى تكون مستعدة في أي وقت للتعاقد مع مدير فني أجنبي".
 

 

صرف مكافآت الكأس للاعبي الزمالك ومكافأة كبيرة حال الفوز على بيراميدز

وقال الإعلامي جمال الغندور، إن نادي الزمالك صرف جميع مكافآت مباريات الكأس للاعبي الفريق لتحفيزهم لمباراة بيراميدز في النهائي.

وتابع: "رصد مجلس إدارة نادي الزمالك مكافأة كبيرة للاعبي الأبيض حال فوز الزمالك علي بيراميدز".

واختتم: "مجلس إدارة الزمالك يحاول تحفيز اللاعبين قبل المباراة المرتقبة ضد بيراميدز في نهائي الكأس".

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نادي الزمالك أيمن الرمادي بيراميدز نهائى كأس مصر

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