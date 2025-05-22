الخميس 22 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الزمالك والترجي في نصف نهائي بطولة إفريقيا لليد والقناة الناقلة

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني محمد عبد السلام ريشة، مواجهة قوية أمام الترجي التونسي، في نصف نهائي البطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس، المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 10 فرق.

موعد مباراة الزمالك والترجي  والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والترجي في البطولة الافريقية لكرة اليد في الـ8:30 من مساء اليوم الخميس، على صالة النادي الأهلي بالجزيرة.

وتذاع المباراة علي قناة اون تايم سبورت 1 

الزمالك يتأهل لقبل نهائي البطولة الإفريقية

ووصل الزمالك إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز على ريد ستار الإيفواري في الدور ربع النهائي.

وكان الزمالك قد تأهل للدور ربع النهائي، بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الأولى محققا العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات.

مشوار الزمالك في بطولة إفريقيا

وحقق الزمالك الفوز في جميع مبارياته بدور المجموعات أمام فرق: منتدى درب سلطان، ووداد سمارة وكينشاسا وفاب الكاميروني، ثم الفوز على ريد ستار في الدور ربع النهائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد البطولة الإفريقية لكرة اليد موعد مباراة الزمالك والترجي مباراة الزمالك والترجي الزمالك الترجي التونسي قناة أون تايم سبورت

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي ومنتدى درب سلطان في نصف نهائي البطولة الأفريقية لكرة اليد

موعد مباراة ضمك والفتح في الدوري السعودي والقناة الناقلة

نهائي دوري أبطال أفريقيا، موعد وملعب مران بيراميدز الأول في جوهانسبرج

موعد مباراة الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي والقناة الناقلة

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز في نهائي نهائي دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

بحضور يورتشيتش وجبر، الكشف عن كأس دوري أبطال أفريقيا في جوهانسبرج

لحظة وصول بعثة بيراميدز إلى جوهانسبرج استعدادا لمواجهة صن داونز (صور)

إنبي يخسر من حرس الحدود بهدف ويتأهل لنصف نهائي كأس عاصمة مصر

الأكثر قراءة

بعد إحراج رئيس جنوب أفريقيا، علاء مبارك يكشف كمائن ترامب للرؤساء في البيت الأبيض

بث مباشر، الكاف يكشف الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا

حادث دائري المنيب، مصرع شخص وإصابة 15 آخرين وتفحم سيارة بالكامل (صور)

اليمن يطلق على إسرائيل 37 صاروخًا

بعد نقله إلى المستشفى، طبيب الأهلي يطمئن على حالة إمام عاشور

السيسي يوجه بمحاسبة المتسببين في مشكلة غش البنزين الأخيرة وعدم تكرارها

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وبيان من البحوث الفلكية، نقل إمام عاشور إلى المستشفى، حسم سعر الفائدة، مقتل إسرائيليين بواشنطن

قطع التيار الكهربائي عن 23 منطقة في الكويت بسبب ارتفاع درجات الحرارة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 22-5-2025 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الخميس 22 مايو 2025 في الأسواق

بعد موجة الارتفاعات، آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 22-5-2025 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

قادرة على إدارة أموالها.. التقرير الطبي للدكتورة نوال الدجوي في قضية الحجر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح تعريف الحج (فيديو)

أحكام المرأة في الحج، الأزهر يحسم الجدل حول أبرز 12 مسالة عن أداء المناسك

تفسير رؤية النمل الأسود في المنام بشارة بكثرة الخير والبركة في الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية