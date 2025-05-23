الجمعة 23 مايو 2025
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اقتصاد

سعر السمك اليوم الجمعة 23 مايو 2025، انخفاض كبير في 3 أصناف والبلطي "رايح جاي"

سعر السمك اليوم،
سعر السمك اليوم، فيتو

سعر السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الجمعة الموافق 23 مايو 2025، في سوق العبور للجملة.

سعر السمك اليوم
سعر السمك اليوم

أسعار السمك والجمبري اليوم

تستعرض «فيتو»  سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 23 مايو 2025، في السطور التالية: 

سعر السمك اليوم
سعر السمك اليوم

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 89 إلى 93 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 82 إلى 88 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 190 إلى 290 جنيها للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 120 إلى 200 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر ثعابين من 100 إلى 550 جنيهًا للكيلو.
سعر السمك اليوم
سعر السمك اليوم

أسعار السمك

  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 75 إلى 135 جنيها للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 220 إلى 380 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 220 إلى 380 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
سعر السمك اليوم
سعر السمك اليوم

سعر الأسماك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 180 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
سعر السمك اليوم
سعر السمك اليوم

أسعار السمك اليوم

  • تراوح سعر الجمبري حجم وسط مجمد  من 175 جنيهًا إلى 475 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الجمبري حجم صغير طازج من 180 جنيهًا إلى 380 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البوري حجم كبير من 120 جنيهًا إلى 170 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
سعر السمك اليوم
سعر السمك اليوم
  • تراوح سعر البوري حجم وسط من 90 جنيها إلى 110 جنيهات.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 160 جنيهًا.

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