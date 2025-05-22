أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي والبوري وارتفاع كبير في المكرونة والجمبري

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، في سوق العبور للجملة.

اسعار السمك

أسعار السمك والجمبري اليوم

تستعرض «فيتو» سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، في السطور التالية:

اسعار السمك

سعر السمك اليوم في سوق العبور

تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 90 إلى 94 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

البلطي ممتاز من 90 إلى 94 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق. تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 82 إلى 88 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشر بياض من 180 إلى 300 جنيه للكيلو، بارتفاع 20 جنيها عن سعره السابق.

تراوح سعر بياض أملس بلدي من 120 إلى 200 جنيه للكيلو.

تراوح سعر ثعابين من 100 إلى 550 جنيهًا للكيلو.

اسعار السمك

أسعار السمك

تراوح سعر المكرونة سويسي من 75 إلى 145 جنيها للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك موسى من 230 إلى 370 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو السبيط، من 230 إلى 370 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

اسعار السمك

سعر الأسماك اليوم في سوق العبور

تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 180 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

اسعار السمك

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر الجمبري حجم وسط مجمد من 175 جنيهًا إلى 475 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الجمبري حجم صغير طازج من 180 جنيهًا إلى 380 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر البوري حجم كبير من 120 جنيهًا إلى 160 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

اسعار السمك

تراوح سعر البوري حجم وسط من 90 جنيها إلى 110 جنيهات.

تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 160 جنيهًا.

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