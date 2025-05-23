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رياضة

وزير الرياضة يهنئ محمد صلاح بفوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بمناسبة فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري، والمقدمة من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية.

وأشاد الوزير بما يقدمه نجمنا المصري من أداء متميز ومشرف في الملاعب الأوروبية، والذي جعله نموذجًا يحتذى به في الإصرار والنجاح.

وأكد وزير الرياضة أن محمد صلاح يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين والعرب، بما يحققه من إنجازات دولية، تعكس صورة إيجابية عن الرياضة المصرية.

وتسلم النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب وهداف فريق ليفربول، مساء  الخميس، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2024-2025.

وقام إيان راش أسطورة نادي ليفربول بتسليم الجائزة لـ محمد صلاح، وذلك خلال الحفل السنوي لرابطة كُتاب كرة القدم الإنجليزية، لتوزيع جوائز الأفضل في البريميرليج عن هذا الموسم، الذي تُوج فيه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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