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رياضة

محمد صلاح يتسلم جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بحفل رابطة الكتاب (صور)

محمد صلاح يتسلم جائزة
محمد صلاح يتسلم جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، فيتو

تسلم النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب وهداف فريق ليفربول، مساء اليوم الخميس، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2024-2025.

وقام إيان راش أسطورة نادي ليفربول بتسليم الجائزة لـ محمد صلاح، وذلك خلال الحفل السنوي لرابطة كُتاب كرة القدم الإنجليزية، الذي أقيم اليوم الخميس، لتوزيع جوائز الأفضل في البريميرليج عن هذا الموسم، الذي تُوج فيه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجائزة أفضل لاعب في الموسم الجاري التي تسلمها صلاح مُقدمة من رابطة كُتاب كرة القدم الإنجليزية (FWA).

محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة الكُتاب

حصد محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العام من رابطة كُتاب كرة القدم، ليصبح ثاني لاعب في التاريخ يفوز بالجائزة ثلاث مرات، بعد النجم الفرنسي تييري هنري لاعب آرسنال السابق.

وذلك بعد قيادة صلاح لفريقه ليفربول لتحقيق ثاني ألقابه في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال آخر خمسة سنوات.

وفاز صلاح بالجائزة مرتين من قبل عامي 2018 و2022.

عدد أصوات غير مسبوق يمنح محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

وكانت رابطة الكُتاب الإنجليز قد أعلنت عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، عن فوز محمد صلاح بالجائزة بعدما حقق صاحب الـ 32 عامًا إنجازًا كبيرًا بحصوله على أكبر عدد من الأصوات في تاريخ الجائزة وفي القرن الـ21.

بعدما نال نحو 90% من الأصوات التي تم الإدلاء بها، وهو ما يعكس مدى هيمنته على الجائزة والمنافسة في هذا العام.

وتفوق صلاح في المنافسة على هذه الجائزة على، الهولندي فيرجيل فان دايك قائد الريدز الذي حل ثانيا في القائمة، والسويدي ألكسندر إيزاك مهاجم وهداف فريق نيوكاسل يونايتد الذي جاء في الترتيب الثالث.

أرقام محمد صلاح هذا الموسم 

نجح محمد صلاح هذا الموسم في تسجيل 28 هدفًا في الدوري الإنجليزي رفقة فريقه ليفربول، وقدم 18 تمريرة حاسمة ليقود الريدز للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبشكل عام أحرز محمد صلاح 33 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم مع الليفر.

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