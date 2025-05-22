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ثقافة وفنون

تختاري الحب ولا التمثيل؟ رد غير متوقع من دينا فؤاد

الفنانة دينا فؤاد،
الفنانة دينا فؤاد، فيتو

قالت الفنانة دينا فؤاد، إن التمثيل ليس مجرد مهنة بالنسبة لها، بل هو شغفها الحقيقي الذي لا ترى نفسها قادرة على النجاح في غيره، مؤكدة أن ابتعادها عن العمل الفني لفترة يشعرها بالموت البطيء، رغم ممارستها حياتها اليومية بشكل طبيعي.

 

دينا فؤاد: أشعر بألم في أوقات عدم العمل

وأضافت فؤاد، في حوارها مع والإعلامي خالد أبو بكر، والإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنها تعيش شعورًا مؤلمًا في الفترات التي لا تعمل فيها، حيث تشعر بأن الأيام تمر دون إنجاز.

 

دينا فؤاد: بحس إن عمري بيجري ومش بنجز حاجة

وتابعت دينا فؤاد: "أنا بنام وبصحى وبخرج وباكل وبقابل أصحابي وأهلي، بس بحس إني مش بعمل حاجة... بحس إني عمري بيجري وأنا مش بنجز".
 

وعن تأثير ذلك في حياتها الخاصة، اعترفت دينا بأن حبها العميق للفن جعلها لا تتردد لحظة في التضحية بأي شيء آخر لأجله، قائلة: "مفيش حاجة اسمها اختيار شغلي دايمًا رقم واحد، وأي حاجة قدامه مش هختارها، حتى لو كانت علاقة حب".

واختتمت الفنانة دينا فؤاد حديثها بتأكيد أن من يحبها عليه أن يتفهم شغفها بالمهنة ويدعمها فيه، مشددة: "اللي يحبني لازم يحب نجاحي ويشجعني... لو مش قادر، يبقى ما ينفعنيش، أنا باكيدج كامل، دينا بفنها وطموحها".

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دينا فؤاد الفنانة دينا فؤاد التمثيل خالد أبو بكر راغدة شلهوب قناة النهار

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