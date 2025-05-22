يويفا يختار أفضل 10 أهداف في الدوري الأوروبي (فيديو)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم - يويفا، اليوم الخميس، عن أجمل 10 أهداف سُجلت في النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الأوروبي التي اختتمت، أمس الأربعاء، بتتويج فريق توتنهام على حساب مانشستر يونايتد.

وأحرز توتنهام لقب الدوري الأوروبي للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 41 عاما، بعد الفوز في النهائي على مانشستر يونايتد (1 ـ 0) في ملعب سان ماميس في مدينة بلباو.

وشهدت نسخة 2024 ـ 2025 من الدوري الأوروبي نظاما جديدا، توازيا مع تغيير نظام دوري أبطال أوروبا، حيث شارك 76 ناديا للمرة الأولى من بينهم 36 فريقا بداية من مرحلة الدوري.

النسخة الرابعة والخمسين من المسابقة الأوروبية المصنفة ثاني أفضل المسابقات الخاصة بالأندية، شهدت تسجيل عدة أهداف جميلة فيما اختارت لجنة من الفنيين فضلا عن تصويت الجمهور أفضل 10 أهداف والتي تصدرها هدف لاعب غلطة سراي التركي يوسف أكغون في مرمى البطل توتنهام.

أفضل 10 أهداف في الدوري الأوروبي

1 ـ هدف الموسم في الدوري الأوروبي 2024/25 أحرزه يونس أكغون لاعب جالطة سراي في مباراة فاز فيها فريقه 3-2 على توتنهام في مرحلة الدوري، وذلك في نوفمبر 2024.

2 ـ راسموس هويلوند (مانشستر يونايتد 3-2 بودو/جليمت) – مرحلة الدوري.

3 ـ نيكو ويليامز (أتليتيك كلوب 3-1 روما) - إياب دور الستة عشر.

4 ـ بيدرو رودريغيز (أياكس ـ لاتسيو) – مرحلة الدوري.

5 ـ أداما تراوري (فيرينكفاروش المجري ـ ألكمار الهولندي – مرحلة الدوري.

6 ـ سامو ـ بورتو - روما ـ مرحلة الدوري

7 ـ تورال بيراموف ـ بودو غليمت النرويجي ـ قرة باخ الأذري – مرحلة الدوري.

8 ـ ماسون ماونت ـ مانشستر يونايتد ـ أتليتيك بلباو - إياب نصف النهائي،

9 ـ كوبي ماينو ـ مانشستر يونايتد 5-4 ليون) - مباراة الإياب ربع النهائي.

10 ـ جوستاف إيسكاكسن ـ فيكتوريا بلزن التشيكي ـ لاتسيو – ذهاب دور الستة عشر.

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