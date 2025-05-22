مفاجأة مدوية، مانشستر يونايتد يعرض جميع لاعبيه للبيع بعد خسارة نهائي الدوري الأوروبي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الخميس، أن نادي مانشستر يونايتد عرض كافة لاعبيه للبيع في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وهذه خطوة تعكس الأزمة المالية العميقة التي يعاني منها النادي الإنجليزي العريق بعد خسارته نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام بهدف دون رد، مساء أمس الأربعاء.

مانشستر يونايتد يخسر 100 مليون جنيه إسترليني

وكان مسئولو "الشياطين الحمر" يأملون في جني 100 مليون جنيه إسترليني من خلال التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكن الهزيمة أمام توتنهام بددت هذه الآمال، ودفعت الإدارة للبحث عن حلول مالية عاجلة تشمل بيع نجوم الفريق.

مانشستر يونايتد يعرض غالبية لاعبيه للبيع

وبحسب صحيفة "ذا ميرور"، فإن أسماء بارزة مثل برونو فيرنانديز، كاسيميرو، لوك شو، هاري ماجواير، أندريه أونانا، كوبي ماينو، أليخاندرو جارناتشو، جميعهم مرشحون لمغادرة أولد ترافورد هذا الصيف.

وعقب الهزيمة أمام توتنهام، خرج القائد برونو فيرنانديز بتصريحات عرض خلالها الرحيل عن النادي إذا كان ذلك يصب في مصلحة مانشستر يونايتد.

ويُعد الموسم المقبل هو الثاني فقط في آخر 35 عامًا الذي يغيب فيه مانشستر يونايتد عن البطولات الأوروبية.

وتسعى إدارة يونايتد أيضًا للتخلص بشكل نهائي من اللاعبين أصحاب الرواتب العالية الذين خرجوا معارين هذا الموسم، وعلى رأسهم الثلاثي، ماركوس راشفورد (أستون فيلا)، جادون سانشو (تشيلسي)، وأنتوني (ريال بيتيس).

حملة تقشف في مانشستر يونايتد

ومنذ الاستحواذ الجزئي على النادي من قبل مجموعة "إنيوس"، شهد مانشستر يونايتد حملة تقشف واسعة طالت مختلف الأقسام، وتم تسريح مئات الموظفين، وإلغاء حفلة عيد الميلاد العام الماضي، بالإضافة إلى إيقاف وجبات الغداء المجانية للعاملين.

كل هذه المؤشرات تدل على أزمة مالية عميقة قد تُجبر النادي على إعادة بناء شامل، يبدأ من التخلص من أبرز نجومه.

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