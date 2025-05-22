الخميس 22 مايو 2025
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خارج الحدود

إيران تطلق رسالة تهديد لأمريكا وإسرائيل

ايران وأمريكا، فيتو
ايران وأمريكا، فيتو

 قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، إن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية القانونية في حالة شن إسرائيل هجوما على منشآت نووية إيرانية.

 

أمريكا متورطة في أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية

 ووجه عراقجي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، مفادها أن إيران ستعتبر "أمريكا متورطة في أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية".

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن "التسريبات عن خطط إسرائيلية لهجوم على منشآت نووية إيرانية مقلقة وتستدعي إدانة دولية فورية".

وأضافت أن "رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول إفشال المسارات الدبلوماسية للهروب من مذكرة توقيفه الدولية".

إيران لن تتردد في الرد القوي على أي عدوان وستدافع عن مصالحها 

وأكملت: "إيران لن تتردد في الرد القوي على أي عدوان وستدافع عن مصالحها بكل الوسائل".

ولفتت إلى أن الرسالة الإيرانية للأمم المتحدة "إنذار جاد" قبل اتخاذ خطوات دفاعية، مؤكد ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي "تدابير وقائية" ضد تهديدات إسرائيل لإيران.

من جانبه، قال متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إنه "إذا ارتكبت إسرائيل حماقة واعتدت على إيران ستواجه ردا مدمرا وحاسما".

إسرائيل تستعد لتوجيه ضربة لمنشآت إيران النووية إذا انهارت المفاوضات مع أمريكا 

وتُجري إسرائيل استعدادات لتوجيه ضربة سريعة لمنشآت إيران النووية إذا انهارت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وفقا لما أفاد به مصدران إسرائيليان مطلعان لموقع "أكسيوس".

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شن إسرائيل هجوما على منشآت نووية إيرانية أنطونيو جوتيريش تهديدات إسرائيل لإيران

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