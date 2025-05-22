3 وجهات محتملة أمام لوكا مودريتش بعد رحيله عن ريال مدريد

أعلن المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش، اليوم الخميس، رحيله عن ريال مدريد عقب مشاركته في كأس العالم للأندية المقبلة، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع الفريق الملكي الإسباني، امتدت لأكثر من عقد من الزمان.

اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا، والذي يُعد الأكثر تتويجًا في تاريخ النادي الملكي بـ28 لقبًا، يستعد لإغلاق فصل مميز من مسيرته الكروية في العاصمة الإسبانية.

أرقام مودريتش مع ريال مدريد

لوكا مودريتش، الفائز بالكرة الذهبية عام 2018، أعلن اليوم الخميس قراره بمغادرة ريال مدريد بعد نهاية كأس العالم للأندية.

وخلال 13 عامًا مع الفريق، شارك في 590 مباراة، سجل خلالها 43 هدفًا، وحقق 28 لقبًا، بما في ذلك 6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و4 ألقاب في الدوري الإسباني.

ويبقى إنجازه الأبرز في 2018، عندما قاد كرواتيا إلى نهائي كأس العالم وكسر هيمنة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على جائزة الكرة الذهبية.

وبينما يودّع جماهير سانتياغو برنابيو، تتجه الأنظار نحو وجهته القادمة، فأين سيلعب لوكا مودريتش الموسم المقبل؟

مع اقتراب رحيله، تتزايد التكهنات حول الوجهة المقبلة لنجم خط الوسط، وهناك عدة خيارات تلوح في الأفق.

3 وجهات أمام لوكا مودريتش بعد مغادرته ريال مدريد

الدوري الأمريكي

ارتبط اسم مودريتش بقوة بنادي إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، حيث يلعب نجم برشلونة السابق، ليونيل ميسي.

النادي الأمريكي، الذي يضم أيضًا نجومًا مثل لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس، يُعد وجهة جذابة للاعب يسعى لخوض تجربة جديدة في بيئة أقل ضغطًا.

ومع وجود ديفيد بيكهام كمالك مشارك للنادي، قد تكون فكرة استقطاب مودريتش خطوة لتعزيز شعبية الفريق.

الدوري الكرواتي



يبقى الدوري الكرواتي، حيث بدأ مودريتش مسيرته مع دينامو زغرب، خيارًا عاطفيًا.

عودة النجم الكرواتي إلى بلاده قد تكون فرصة لإنهاء مسيرته في ناديه الأم، حيث يمكنه أن يلعب دورًا رمزيًا هناك.

ومع ذلك، قد لا تكون هذه الوجهة الأكثر جاذبية من الناحية المالية مقارنة بالخيارات الأخرى.

الدوري السعودي



ترددت أنباء عن اهتمام أندية الدوري السعودي، مثل النصر والهلال والاتحاد، بضم مودريتش.

الدوري السعودي، الذي استقطب نجومًا عالميين مثل كريستيانو رونالدو ونيمار، يقدم عروضًا مالية ضخمة قد تكون مغرية للاعب في المرحلة الأخيرة من مسيرته.

ومع وجود تقارير عن مفاوضات سابقة مع أندية سعودية، قد يكون هذا الخيار الأقرب إلى التحقق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.