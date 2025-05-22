الخميس 22 مايو 2025
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رياضة

الأهلي ينعى شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي

محمود الخطيب
محمود الخطيب

نعى مجلس إدارة النادي الأهلي، والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية، ببالغ الحزن والأسى شقيقة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة التي وافتها المنية اليوم. 

داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. ويتقدم مجلس إدارة النادي بخالص التعازي والمواساة للكابتن الخطيب والعائلة.

وتوفيت، اليوم الخميس، نادرة الخطيب، الشقيقة الكبرى للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وفاة الشقيقة الكبرى للكابتن محمود الخطيب

ومن المقرر أن يسافر رئيس الأهلي إلى محافظة قنا محل إقامة شقيقته، من أجل حضور مراسم التشييع والدفن. 

وكانت الحاجة نادرة الخطيب، قد تعرضت لوعكة صحية استدعت نقلها إلى العناية المركزة بمستشفى قنا العام، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ولفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى أثناء تلقيها العلاج.

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