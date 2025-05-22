الخميس 22 مايو 2025
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حوادث

المعمل الجنائي يفحص حريق شركة شهيرة للأثاث بأكتوبر

حريق، فيتو
حريق، فيتو

 يواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار حريق نشب داخل شركة شهيرة للأثاث في مدينة 6 أكتوبر، للوقوف على أسبابه، وذلك فور انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد التي تقوم بها عقب سيطرتها  علي الحريق.

 

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل شركة شهيرة للأثاث فى مدينة 6 أكتوبر، دون وقوع أي إصابات.

 

حريق شركة قويدر للأثاث بأكتوبر

 كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شركة ومعرض شهيرة للأثاث بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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