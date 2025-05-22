المعمل الجنائي يفحص حريق شركة شهيرة للأثاث بأكتوبر

يواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار حريق نشب داخل شركة شهيرة للأثاث في مدينة 6 أكتوبر، للوقوف على أسبابه، وذلك فور انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد التي تقوم بها عقب سيطرتها علي الحريق.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل شركة شهيرة للأثاث فى مدينة 6 أكتوبر، دون وقوع أي إصابات.

حريق شركة قويدر للأثاث بأكتوبر

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شركة ومعرض شهيرة للأثاث بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.