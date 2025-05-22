الأرصاد الجوية: موجة حارة تضرب البلاد غدا وهذا موعد الذروة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة بدءًا من يوم الجمعة المقبل، حيث ترتفع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 إلى 5 درجات مئوية.

تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من الجنوب

وأوضحت غانم، خلال تصريحات للتليفزيون المصري، أن هذا الارتفاع يأتي نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من الجنوب، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية.

ذروة الموجة الحارة التي تضرب البلاد

وأضافت أن ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الإثنين المقبل، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 38 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، مع أجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار ومعتدلة ليلًا.

تحذير الأرصاد الجوية بشأن ارتفاع درجات الحرارة

ونصحت غانم المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال فترات الظهيرة، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، والإكثار من شرب السوائل، واصطحاب غطاء للرأس عند الخروج.

تحذير من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وارتفاع الأمواج

وحذرت من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء والبحر الأحمر، واضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

وأكدت غانم أن درجات الحرارة ستعود إلى معدلاتها الطبيعية بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل.

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