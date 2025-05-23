الجمعة 23 مايو 2025
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أخبار مصر

الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 15 مسجدا في 10 محافظات

افتتاح المساجد الجديدة،
افتتاح المساجد الجديدة، فيتو
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تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 15 مسجدًا اليوم الجمعة، الموافق 23 من مايو 2025، حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين، وإحلال وتجديد 9 مساجد، وصيانة وتطوير 4 مساجد.

 

وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن، إلى (١٣٥٤) مسجدًا

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024 حتى الآن، إلى 1354 مسجدًا، من بينها 921 مسجدًا بين إنشاء وإحلال وتجديد، و433 مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014، بلغ   13435 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22 مليارًا و828 مليون جنيه.

خريطة افتتاح المساجد الجديدة 

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، بيانها كالتالي:
 

ففي محافظة جنوب سيناء:
تم إحلال وتجديد مسجد شهداء المسلمين بالحي الأول – مدينة أبو زنيمة.
تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بقرية النقب – مدينة نويبع.
 

وفي محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد مسجد الهلالية الكبير – مركز إيتاي البارود.
 

وفي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة بريشة الغربية بقرية الشواشنة – مركز يوسف الصديق.
 

وفي محافظة الغربية:
تم إحلال وتجديد مسجد الشاذلية بقرية البنوان – مركز المحلة الكبرى.
 

وفي محافظة قنا:
تم إحلال وتجديد مسجد القوادر بقرية خوالد أبو شوشة – مركز أبو تشت.
تم صيانة وتطوير مسجد العتيق بقرية السليمات بكوم سلامة – مركز أبو تشت.
 

وفي محافظة بني سويف:
تم إحلال وتجديد مسجد أمين زيدان بعزبة أمين زيدان بقرية بني خليفة  - مركز ناصر.
 

وفي محافظة المنيا:
تم إحلال وتجديد مسجد صلاح الدين بقرية أبو جرج – مركز بني مزار؛ ومسجد آل عقولة بقرية برمشا – مركز العدوة؛ ومسجد سليمان الزهدي بقرية البهنسا – مركز بني مزار.
 

وفي محافظة القليوبية:
تم إنشاء وبناء مسجد المدينة المنورة بالحي الخامس – مدينة العبور.
 

وفي محافظة البحر الأحمر:
تم إنشاء وبناء مسجد الصفا والمروة – مدينة سفاجا.
 

وفي محافظة الجيزة:
تم صيانة وتطوير مسجد الرحمة بجوار مزلقان السكة الحديد – الجيزة؛ ومسجد إبراهيم الدسوقي بقرية بمها – مركز العياط.
 

وتؤكد هذه الجهود، التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله –عز وجل– وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله –عز وجل– ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

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افتتاح المساجد الجديدة خريطة افتتاح المساجد الجديدة خريطة افتتاح المساجد قائمة المساجد المقرر افتتاحها محافظة البحيرة محافظة المنيا محافظة الغربية محافظة الفيوم محافظة جنوب سيناء محافظة بني سويف وزارة الأوقاف

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