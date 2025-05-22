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رياضة

كونتي على موعد مع تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ الدوري الإيطالي

كونتي، فيتو
كونتي، فيتو

يتأهب أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي، لكتابة التاريخ في الدوري الإيطالي، حيث يقترب من تحقيق إنجاز غير مسبوق بالفوز باللقب مع ثلاثة أندية مختلفة.

ويحتاج نابولي إلى الفوز في مباراته الأخيرة على أرضه أمام كالياري، غدًا الجمعة، ليتوج بلقب الموسم الحالي، متفوقا على حامل اللقب إنتر ميلان، الذي يواجه كومو في الوقت ذاته.

وفي حال نجاحه، سيصبح كونتي أول مدرب في تاريخ الدوري الإيطالي يفوز باللقب مع ثلاثة فرق مختلفة، متجاوزًا إنجازات مدربين كبار مثل فابيو كابيلو، الذي فاز باللقب مع ميلان وروما، لكنه لم يحتفظ بألقابه مع يوفنتوس بسبب فضيحة "كالشيوبولي" عام 2006.

كونتي بطلا للدوري الإيطالي مع فريقين سابقا

وأعرب كونتي، الذي قاد يوفنتوس لثلاثة ألقاب متتالية بين 2011 و2014، وإنتر ميلان للقب في 2021، بالإضافة إلى تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي في 2017، عن تصميمه على تحقيق الإنجاز، قائلًا: "نتمسك بالأمل ولن نتنازل عنه أبدًا".

ويقترب كونتي، الذي أعاد يوفنتوس إلى القمة وسيطر على الكرة الإيطالية، وأنهى صيام إنتر ميلان عن الألقاب لمدة 11 عامًا، الآن من إنجاز جديد مع نابولي، حيث سيعيد فريق الجنوب الإيطالي إلى التتويج مجددا بعدما فاز باللقب آخر مرة في 2023.

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أنطونيو كونتي كونتي نابولي الدوري الإيطالي يوفنتوس إنتر ميلان

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