تحديد موعد جولة الحسم في الدوري الإيطالي

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي، عن إقامة مباراتي نابولي وإنتر ميلان الحاسمتين في ختام موسم 2024-2025، مساء الجمعة 23 مايو الجاري، لتحديد البطل بشكل نهائي.

وتفصل نقطة واحدة فقط بين نابولي المتصدر وإنتر الوصيف قبل الجولة الأخيرة، وذلك بعد تعادل الأول سلبيا مع بارما، والثاني بنتيجة 2-2 مع لاتسيو.

ومع احتمالية لجوء الفريقين إلى مباراة فاصلة لتحديد البطل في حالة التساوي بالنقاط، ومع ارتباط إنتر بخوض نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 31 مايو الجاري أمام باريس، ظهرت أزمة في جدولة مباريات الجولة الأخيرة، ما أدى إلى خلافات حول مواعيد اللقاءات.



لكن الرابطة حسمت الجدل، وقررت إقامة مواجهتي نابولي ضد كالياري، وكومو أمام إنتر ميلان، يوم الجمعة الموافق 23 مايو في تمام الساعة 20:45 بالتوقيت المحلي، 9:45 مساء بتوقيت القاهرة.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، كان إنتر يفضل خوض مباراته الختامية بالدوري يوم الخميس، لضمان الحصول على وقت إضافي للاستعداد لنهائي دوري الأبطال، بينما يرغب نابولي في لعب المباراة يوم الجمعة، من أجل منح جماهيره فرصة الاحتفال باللقب في عطلة نهاية الأسبوع، إذا فاز في مباراته أمام كالياري.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن شبكة البث "DAZN" مالت أيضا لاقتراح نابولي، إذ ترى أن إقامة المباراة يوم الجمعة يزيد من نسب المشاهدة، مقارنة بإقامتها يوم الخميس.



أما باقي مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي ستقام يومي السبت والأحد 24 و25 مايو/أيار الجاري، وفقا للجدول التالي:

بولونيا × جنوى – السبت 24 مايو – 7 مساءً

ميلان × مونزا – السبت 24 مايو – 9:45 مساء

فينيزيا × يوفنتوس – الأحد 25 مايو – 9:45 مساء

لاتسيو × ليتشي – الأحد 25 مايو – 9:45 مساء

أودينيزي × فيورنتينا – الأحد 25 مايو – 9:45 مساء

تورينو × روما – الأحد 25 مايو – 9:45 مساء

أتالانتا × بارما – الأحد 25 مايو – 9:45 مساء

إمبولي × فيرونا – الأحد 25 مايو – 9:45 مساء

يذكر أن القرار جاء بعد اجتماع مجلس رابطة الدوري الإيطالي، صباح اليوم الإثنين، حيث توقفت الجلسة في بدايتها بسبب استمرار الخلافات، قبل أن تستأنف النقاشات ويتم الاتفاق النهائي على مواعيد مباريات الحسم.



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