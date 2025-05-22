يزداد البحث من قبل المواطنين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص حول، عدد أيام إجازات الموظفين في عيد الاضحى المبارك 2025.

ومن خلال السطور التالية نستعرض، عدد أيام إجازات الموظفين في عيد الاضحى المبارك 2025.

عدد أيام إجازات الموظفين في عيد الأضحى المبارك 2025

وحول عدد أيام إجازات الموظفين في عيد الأضحى المبارك 2025، ووفقًا للحسابات الفلكية يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو 2025.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2025

وبشأن عدد أيام إجازات الموظفين في عيد الأضحى المبارك 2025، فإن أجندة الإجازات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء، ستكون إجازة عيد الأضحى المبارك 2025 أطول إجازة مدفوعة الأجر يحصل عليها الموظفون خلال شهر يونيو 2025 وذلك بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وتستمر لمدة 5 أيام متتالية بداية من الخميس 5 يونيو 2025 بمناسبة وقفة عرفات، وحتى يوم الإثنين 9 يونيو من نفس العام.

إجازة عيد الأضحى المبارك 2025

وستكون إجازة عيد الأضحى المبارك 2025 عبارة عن 5 أيام متتالية تتضمن ما يلي:

- الخميس 5 يونيو 2025 إجازة بمناسبة وقفة عرفات.

- الجمعة 6 يونيو 2025 أول أيام عيد الأضحى المبارك.

- السبت 7 يونيو 2025 ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

- الأحد 8 يونيو 2025 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

-الإثنين 9 يونيو 2025 رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

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