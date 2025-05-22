أرقام وإنجازات لوكا مودريتش مع ريال مدريد بعد إعلان رحيله

أعلن الكرواتي لوكا مودريتش، نجم نادي ريال مدريد رحيله عن صفوف الفريق الملكي، عبر بيان رسمي نشره اللاعب المخضرم، مساء اليوم الخميس.

وأنضم النجم الكرواتي إلى صفوف الفريق الملكي في 27 أغسطس 2012، قادما من توتنهام الإنجليزي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

أرقام وبطولات لوكا مودريتش مع ريال مدريد

ويعد مودريتش اللاعب الأكثر تتويجًا في تاريخ ريال مدريد، حيث حصد 28 لقبًا كبيرًا.

أبرزها 4 ألقاب في الدوري الإسباني و6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وشارك مودريتش في 590 مباراة مع الفريق الملكي، سجل خلالها 43 هدفًا.

البطولات التي حققها مودريتش مع الريال جاءت كالتالي:

•6 دوري أبطال أوروبا

•6 كأس العالم للأندية

•5 كأس السوبر الأوروبي

•4 دوري إسباني

•2 كأس ملك إسبانيا

•5 كأس السوبر الإسباني.

وفي العام 2018، حصد جائزة الكرة الذهبية لدوره في نجاح ريال مدريد المزدوج ولقيادته منتخب كرواتيا إلى نهائي كأس العالم، ليصبح أول لاعب يكسر هيمنة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على الجائزة.

بيان لوكا مودريتش

وقال مودريتش في بيان رسمي: ”حان الوقت، لحظة لم أتمناها أبدًا، لكن هذه هي كرة القدم، ولكل شيء في الحياة بداية ونهاية، يوم السبت، سأخوض مباراتي الأخيرة في سانتياجو برنابيو”.

وأضاف: ”وصلتُ عام 2012، برغبة في ارتداء قميص أفضل فريق في العالم، وطموح لتحقيق إنجازات عظيمة، لكنني لم أكن أتخيل ما سيحدث بعد ذلك”.

وأكمل: ”غيّر اللعب في ريال مدريد حياتي كلاعب كرة قدم وكشخص، شعرتُ بفخرٍ لأنني كنتُ جزءًا من إحدى أكثر فترات النادي إثارةً في تاريخه”.

عشتُ لحظاتٍ لا تُنسى

وأردف: أود أن أشكر النادي من أعماق قلبي، وخاصةً الرئيس فلورنتينو بيريز، وزملائي في الفريق، والمدربين، وجميع من ساعدوني طوال هذه الفترة، طوال هذه السنوات، عشتُ لحظاتٍ لا تُنسى، وعوداتٍ بدت مستحيلة، ونهائياتٍ، واحتفالاتٍ، وليالٍ ساحرة في البرنابيو، فزنا بكل شيء، وكنتُ في غاية السعادة. سعادةٌ غامرة”.

وتابع: ولكن إلى جانب الألقاب والانتصارات، أحمل في قلبي محبة جميع مشجعي ريال مدريد. لا أعرف كيف أصف مدى ارتباطي بكم، وكم شعرتُ وما زلتُ أشعر بالدعم والاحترام والمحبة. لن أنسى أبدًا كل تصفيق وكل لفتات المودة التي أظهرتموها لي”.

واختتم: ”أغادر بقلبٍ ممتلئ، مفعمٍ بالفخر والامتنان وذكرياتٍ لا تُنسى. ورغم أنني لن أرتدي هذا القميص في الملعب بعد كأس العالم للأندية، سأظل دائمًا مشجعًا لريال مدريد”.

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