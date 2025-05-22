مدافع ريال مدريد يعلن رحيله قبل كأس العالم للأندية

أعلن خيسوس فاييخو مدافع فريق ريال مدريد عن إنهاء مشواره مع الفريق الملكي بنهاية الموسم الجاري، عند استقبال سوسيداد، بعد غد السبت، في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

فاييخو يرحل عن ريال مدريد قبل مونديال الأندية

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن فاييخو لن يتوجه مع ريال مدريد للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الصيف.

وعاد فاييخو للمشاركة مع ريال مدريد في آخر مباراتين، بسبب الإصابات التي يعاني منها الفريق، إضافة إلى حسم برشلونة، للقب الليجا بالفعل، حيث شارك لمدة 26 دقيقة أمام ريال مايوركا، و66 دقيقة أمام إشبيلية، ولم يشارك قبلها هذا الموسم سوى أمام ألافيس في سبتمبر الماضي لمدة 10 دقائق.

أرقام فاييخو مع ريال مدريد

وسينهي فاييخو، مشواره مع ريال مدريد، بالمشاركة في 34 مباراة فقط رفقة الفريق، بواقع 2038 دقيقة، ولكن في سجله 13 لقبًا مع الميرنجي.

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