موعد اجتماع البنك المركزي الرابع في 2025

يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الرابع في عام 2025 لمناقشة أسعار الفائدة في 10 يوليو المقبل.

ومن المنتظر مضي البنك المركزي في سياسة تخفيض الفائدة مع متابعة التضخم والعمل على حصاره وإجباره على العودة إلى رقم أحادي كما هو مخطط له من قبل قيادات البنك على مدار السنوات.

أسعار الشهادات الادخارية

ومن جانب آخر تتجه الأنظار صوب البنوك اعتبارًا من، الأحد المقبل، لبحث تداعيات قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس اليوم.

ومن المنتظر أن يكون هناك تداعيات لذلك القرار على المنتجات والشهادات الادخارية التي تطرحها البنوك وتقدمها للعملاء في ظل استمرار البنك المركزي بعملية تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اجتماعات السياسة النقدية خلال عام 2025.

وعقب قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في الاجتماع السابق وهو الثاني في 17 أبريل الماضي قررت العديد من البنوك خفض العائد على شهادات الادخار بما ينبئ بأن هناك قرارات أخرى جديدة قد يتم اتخاذها فيما يخص الشهادات التي سيتم شراء العملاء لها خلال الفترة الحالية عقب قرار الخفض الثاني اليوم الخميس 22 مايو.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.

فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم.

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.

أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024.

وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.

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