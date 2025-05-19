ليفركوزن يلمح لاقتراب فريمبونج من الانضمام إلى ليفربول

كشف سيمون رولفيس، المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن، عن الموقف بشأن مستقبل الهولندي جيريمي فريمبونج، الجناح الأيمن للفريق، في ظل الأنباء المتزايدة حول اقترابه من الانضمام إلى ليفربول.

فريمبونج يعوض أرنولد في ليفربول

وربطت تقارير صحفية عديدة بين فريمبونج والنادي الإنجليزي، خاصة بعد إعلان ترينت ألكسندر أرنولد رحيله عن ليفربول مع نهاية عقده في يونيو المقبل، ما يفتح الباب أمام التعاقد مع ظهير جديد لتعويضه.

ليفركوزن يؤكد اقتراب فريمبونج من ليفربول

وفي تصريحات واضحة لصحيفة "بيلد" الألمانية، قال رولفيس: "ليس سرًا أن هناك شرطًا جزائيًا في عقد فريمبونج، وهناك اهتمام بالفعل، ربما من إنجلترا، وربما من ليفربول أيضًا".

وأضاف: "من المحتمل جدًا أن يرحل فريمبونج خلال الصيف، لكن لم يُحسم شيء حتى الآن"، موضحًا: "أنا على إطلاع بكل التطورات، والجميع يعلمون تفاصيل الوضع، لذا كل شيء وارد".

أرقام فريمبونج مع ليفربول

وكان فريمبونج قد انضم إلى ليفركوزن قادمًا من سيلتك الإسكتلندي عام 2021 مقابل 11 مليون يورو، وخاض منذ ذلك الحين 190 مباراة، سجل خلالها 30 هدفًا، ليصبح أحد أبرز أظهرة أوروبا في الموسم الأخير.

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