الإثنين 19 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليفركوزن يلمح لاقتراب فريمبونج من الانضمام إلى ليفربول

فريمبونج، فيتو
فريمبونج، فيتو

كشف سيمون رولفيس، المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن، عن الموقف بشأن مستقبل الهولندي جيريمي فريمبونج، الجناح الأيمن للفريق، في ظل الأنباء المتزايدة حول اقترابه من الانضمام إلى ليفربول.

فريمبونج يعوض أرنولد في ليفربول 

وربطت تقارير صحفية عديدة بين فريمبونج والنادي الإنجليزي، خاصة بعد إعلان ترينت ألكسندر أرنولد رحيله عن ليفربول مع نهاية عقده في يونيو المقبل، ما يفتح الباب أمام التعاقد مع ظهير جديد لتعويضه.

ليفركوزن يؤكد اقتراب فريمبونج من ليفربول 

وفي تصريحات واضحة لصحيفة "بيلد" الألمانية، قال رولفيس: "ليس سرًا أن هناك شرطًا جزائيًا في عقد فريمبونج، وهناك اهتمام بالفعل، ربما من إنجلترا، وربما من ليفربول أيضًا".

وأضاف: "من المحتمل جدًا أن يرحل فريمبونج خلال الصيف، لكن لم يُحسم شيء حتى الآن"، موضحًا: "أنا على إطلاع بكل التطورات، والجميع يعلمون تفاصيل الوضع، لذا كل شيء وارد".

أرقام فريمبونج مع ليفربول 

وكان فريمبونج قد انضم إلى ليفركوزن قادمًا من سيلتك الإسكتلندي عام 2021 مقابل 11 مليون يورو، وخاض منذ ذلك الحين 190 مباراة، سجل خلالها 30 هدفًا، ليصبح أحد أبرز أظهرة أوروبا في الموسم الأخير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيريمي فريمبونج باير ليفركوزن ليفركوزن ليفربول أرنولد
ads

الأكثر قراءة

عقد 5 سنوات، تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع طاهر أبو زيد لتولي رئاسة النادي

كرة السلة، الزمالك يهزم الأهلي قبل نهائي دوري السوبر

مصدر أمني عن واقعة سرقة نوال الدجوي: حجم المسروقات المبلغ عنه لا يتطابق مع ما تم تداوله

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا اليوم

رائدة التعليم الخاص في مصر، من هي نوال الدجوي بعد واقعة سرقتها؟

تقرير فاضح بشأن السدود في إثيوبيا، حكومة أديس أبابا أنفقت المال لحجز المياه فقط

بعد واقعة سرقة نوال الدجوي.. كم تبلغ مصروفات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب؟

المتحدث العسكرى: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز فى السوبر ماركت اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار منتجات القصدير اليوم الإثنين

سعر السكر اليوم الإثنين 19-5-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ميزانية تبني نادي من أول وجديد.. الزمالك سدّد كام غرامات خلال سنة و7 شهور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث الصحيحة، فضل المسجد النبوي على سائر المساجد وقصة بنائه

ماذا تفعل المرأة إذا جاءها العذر الشرعي أثناء الحج؟ أمينة الفتوى ترد

هل زيارة المسجد النبوي واجبة في الحج؟ وما هو الوقت المختار لها؟

المزيد
الجريدة الرسمية