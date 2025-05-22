لقى طفل يبلغ من العمر 12 سنة مصرعه غرقا بترعة في منطقة أطفيح جنوب محافظة الجيزة، أثناء الاستحمام هربا من حرارة الجو.

غرق طفل في ترعة بأطفيح

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بغرق طفل أثناء السباحة بترعة بدائرة مركز شرطة أطفيح، وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ النهري "غطاسين" لمكان الواقعة.

البحث عن طفل غرقا بترعة أطفيح

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان فى غرق طفل بترعة بمنطقة أطفيح للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.



وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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