ماذا لو انخفض معدل أهداف محمد صلاح مع ليفربول؟ سلوت يرد

الدوري الإنجليزي، واصل آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإشادة بما يقدمه محمد صلاح مع الريدز في الموسم الحالي.

وقال سلوت عن موسم صلاح في تصريحات صحفية: “نعم، هو يضع معايير عالية لنفسه ربما لن يكون قادرًا على الحفاظ عليها في الموسمين المقبلين. أتمنى أن يفعل، لكن الأمر ليس ضروريًا حتى لو سجل وصنع أهدافًا أقل بقليل، فسيظل موسمًا رائعًا”.

وأضاف: “لكنني أعرف صلاح، سيحاول تحقيق المزيد. سيعمل بجد كل يوم ليقدم أشياء أكثر تميزًا لهذا النادي”.

وينتظر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، إنجازا تاريخيا في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمتلك محمد صلاح فرصة ذهبية هذا الموسم ليكون فقط ثاني لاعب في تاريخ الدوري الأقوى فى العالم الذي يحقق الحذاء الذهبي 4 مرات، ويفصل محمد صلاح 90 دقيقة، حيث مباراة الجولة الـ 38 من البطولة المقرر لها الأحد المقبل.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الأخيرة

1. محمد صلاح، ليفربول، 28 هدفًا.

2. ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 23 هدفًا.

3. إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 21 هدفًا.

4. كريس وود، نوتينجهام فورست، 20 هدفًا.

5. بريان مبيومو، برينتفورد، 19 هدفًا.

6. يوان ويسا، برينتفورد، 19 هدفًا.

7. أولي واتكينز، أستون فيلا، 16 هدفًا.

8. كول بالمر، تشيلسي 15 هدفًا.

9. ماتيوس كونيا، ولفرهامبتون 15 هدفًا.

10. جون فيليب ماتيتا، كريستال بالاس، 14 هدفًا.

وكان محمد صلاح توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز المرة الأولى عام 2018، وذلك بعدما تمكن من تسجيل 32 هدفًا، قبل أن يتوج بالجائزة للمرة الثانية في عام 2019 برصيد 22 هدفًا، مناصفة مع زميله السابق في ليفربول، السنغالي ساديو ماني الذي يلعب حاليًا في النصر السعودي، والجابوني أوباميانج لاعب أرسنال السابق والقادسية السعودي حاليًا، في حين توج محمد صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة في عام 2022 مناصفة مع الكوري الجنوبي هيونج سون مين لاعب توتنهام هوتسبير بـ23 هدفًا لكل لاعب.

ولم ينجح أي لاعب إلا الفرنسي تييري هنري فى الفوز بجائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 4 مرات، وذلك بقميص أرسنال أعوام 2002 و2004 و2005 و2006.

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