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خارج الحدود

بيان مشترك لـ 80 دولة: قطاع غزة يواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ 7 أكتوبر

المجاعة في غزة، فيتو
المجاعة في غزة، فيتو

أعلنت 80 دولة في بيان مشترك صادر عنهم اليوم الخميس، أن قطاع غزة يواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ 7 أكتوبر والمدنيون يتعرضون لخطر المجاعة.

غزة تواجه أسوأ أزمة إنسانية 

وفي هذا السياق، أعلنت منظمة "آكشن إيد" الدولية أن آلاف العائلات في القطاع يعيشون حالة من الجحيم مع تصاعد القصف الإسرائيلي المستمر ونفاد الإمدادات. 

وقالت المنظمة في بيان صحفي إن "المئات قتلوا، ونزح ما يقرب من 100 ألف شخص في الأيام القليلة الماضية، في ظل التصعيد الكبير لـ جيش الإحتلال في الهجمات البرية والجوية".

الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا

وأضاف البيان أن الموظفين العاملين مع أحد شركاء المنظمة في دير البلح قد تم إجبارهم على إخلاء مكاتبهم ومنازلهم، على الرغم من عدم وجود أماكن آمنة ليختبئوا فيها، مع استمرار الهجمات العنيفة على قطاع غزة بشكل يومي.

 وقالت المنظمة إن "80% من الأراضي في غزة قد صدرت بحقها أوامر إخلاء، مما يزيد من معاناة الناس الذين ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه".

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غزة جيش الاحتلال إسرائيل

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