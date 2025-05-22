لاعب مانشستر يونايتد يهاجم مدربه بعد خسارة لقب الدوري الأوروبي

عبر الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، جناح مانشستر يونايتد، عن خيبة أمله من مشاركته المحدودة في نهائي الدوري الأوروبي، الذي خسره فريقه أمام توتنهام، مؤكدًا استغرابه من قرار روبن أموريم المدير الفني رغم مساهماته الكبيرة في وصول الفريق إلى المباراة النهائية.

جارناتشو يهاجم مدرب مانشستر يونايتد

وقال جارناتشو في تصريحات مثيرة للجدل عقب اللقاء: “حتى النهائي، شاركت في كل الأدوار وساعدت الفريق. ثم تصل المباراة النهائية وألعب 20 دقيقة فقط؟! لا أفهم”.

وأضاف اللاعب الشاب: “النهائي، والموسم، وكل ما يمر به النادي، سأحاول الاستمتاع بالعطلة الصيفية، وبعدها سنرى ما سيحدث”.

وحصد توتنهام لقبه الأول منذ 17 عاما في كل البطولات منذ تتويجه بكأس الرابطة الإنجليزية موسم 2007-2008.

وأصبح بوستيكوجلو بذلك، أول مدرب أسترالي على الإطلاق، يتوج بلقب أوروبي كبير.

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