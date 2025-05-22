جيمي فاردي مطلوب في الدوري الإسباني

بات الدولي الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم فريق ليستر سيتي هدفًا بارزًا لأحد أندية الدوري الإسباني من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فالنسيا يسعى لضم جيمي فاردي

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مساء اليوم الخميس، أن مدرب فالنسيا كارلوس كوبران، يسعى لضم فاردي أسطورة ليستر سيتي البالغ من العمر 38 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية، ويؤمن بأن فاردي ما يزال يملك ما يكفي من السرعة والخبرة لتقديم الإضافة في الدوري الإسباني.

وسجل فاردي 10 أهداف مع ليستر سيتي هذا الموسم، منها 9 في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم هبوط "الثعالب" إلى التشامبيونشيب.

ويعتقد كوبران أن أسلوب لعب فالنسيا المعتمد على الهجمات المرتدة مناسب تمامًا لقدرات المهاجم الإنجليزي المخضرم.

أرقام فاردي مع ليستر سيتي

وكان فاردي قد ودع ليستر بأفضل طريقة ممكنة، حين سجل هدفه الـ200 مع النادي في مباراته رقم 500 بقميص "الثعالب"، بعد 13 عامًا بالتمام منذ انضمامه للفريق مقابل مليون جنيه إسترليني قادمًا من فليتوود تاون.

ورغم إعلانه رغبته في البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن فاردي منفتح على خوض تجربة جديدة قد تشمل تغييرًا في نمط حياته، إذ يفكر أيضًا في اللعب في الدوري الأمريكي أو الدوري السعودي.

لكن كوبران قرر التحرك مبكرًا من أجل إقناع فاردي بخوض مغامرة أخيرة في الملاعب الإسبانية قبل اعتزاله النهائي.

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