محمد طلبة أمينا للجبهة الوطنية في الإسماعيلية وعمرو عارف أمينا مساعدا بأمانة الزراعة

أعلن السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، اختيار الحزب للنائب محمد السيد طلبة أمينا لمحافظة الإسماعيلية؛ وذلك بعد استقرار لجنة اختيار القيادات عليه في الاجتماع الأخير للجنة، وموافقة الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب.

أمانة الزراعة والري المركزية

واختار الحزب عمرو عارف أمينا مساعدا بأمانة الزراعة والري المركزية التي يترأسها د محمد سليمان.. وأخطر الحزب لجنة شئون الأحزاب بالاختيارات والتي تمت بعد مراجعة اللائحة الأساسية للحزب والقانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته.

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