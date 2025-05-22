جهاز دمياط الجديدة يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات (صور)

نفذ جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، اليوم، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بعدد من أحياء المدينة، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تكثيف المتابعة الميدانية وإزالة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة،

تنسيق أمني مكثف لفرض الانضباط

وأكد المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس الجهاز، أن الحملة نُفذت بالتنسيق مع اللواء عصام هلال، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط، وشملت مناطق الحي الثاني ومركز الحي الثاني والحي الرابع، وذلك في إطار خطة القضاء على كافة المظاهر العشوائية التي تؤثر على المظهر الحضاري للمدينة.

تحرير محاضر فورية وضبط مضبوطات

أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر الفورية ضد المخالفين، وضبط كميات كبيرة من المضبوطات المتنوعة من الباعة الجائلين، إضافة إلى إزالة التعديات على المسطحات الخضراء وخطوط التنظيم التي أقامها أصحاب المحال والكافيتريات. وتم التحفظ على جميع المضبوطات وإيداعها في المخازن المركزية التابعة للجهاز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بعدد من أحياء المدينة

استمرار الحملات بدون تهاون

شدد رئيس الجهاز على استمرار تلك الحملات بشكل دوري في جميع أحياء المدينة، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس المظهر العام أو تعيق حركة المواطنين، وذلك بالتعاون الكامل مع الجهات المعنية.

حملة موسعة تحت إشراف ميداني

وأوضح فتحي أن الحملة تمت تحت إشراف المهندس عاصم اللبان، المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز، والعميد يحيى الشاذلي رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق، والرائد هشام عبد العزيز رئيس قسم شرطة التعمير، والمقدم محمد حسونة رئيس مباحث القسم، إلى جانب مسؤولي لجنة إزالة التعديات بالجهاز.

كما جرت الحملة بالتنسيق مع المقدم أحمد جمال، رئيس قسم شرطة المرافق بمديرية أمن دمياط، والرائد إبراهيم علوان وكيل القسم، والنقيب إسلام عطية رئيس مباحث قسم المرافق، وذلك لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل قانوني ومنضبط.

الحفاظ على المظهر الحضاري

واختتم رئيس الجهاز تصريحه بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن الجديدة، وتيسير حركة المرور والحياة اليومية للمواطنين داخل مدينة دمياط الجديدة.

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