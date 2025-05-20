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رياضة

تحديد موقف نجم إنتر من المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا

لاوتارو مارتينيز،
لاوتارو مارتينيز، فيتو

تلقى سيموني إنزاجي مدرب فريق إنتر ميلان الإيطالي، دفعة معنوية كبيرة، بعد استعادة خدمات أحد نجوم الفريق، قبل الموقعة المرتقبة في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان.

ويستعد النيراتزوري لمواجهة كومو في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، على أمل تعثر نابولي من أجل انتزاع اللقب، قبل أن يواجه باريس نهاية الشهر في نهائي الأبطال.

موقف لاوتارو مارتينيز من نهائي دوري أبطال أوروبا 

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن لاوتارو مارتينيز قائد ومهاجم إنتر، تعافى من الإصابة التي عانى منها، منوهة أنه سيكون حاضرا في لقاء كومو القادم، يوم الجمعة.

وأثار نجم إنتر المخاوف عندما اضطر للخروج من مباراة برشلونة في ذهاب نصف نهائي الأبطال، قبل أن يشارك في الإياب متحاملا على نفسه وتتأكد إصابته وغيابه عن آخر مباراتين في الدوري الإيطالي.

وأضافت الصحيفة أن لاوتارو سيعود إلى التدريبات الجماعية رفقة بقية زملائه اليوم الثلاثاء أو غدًا الأربعاء بأقصى تقدير.

وأشارت إلى أن مشاركته أساسيا أمام كومو من عدمها لم تتضح حتى الآن، لكن وجوده سواء بمقاعد البدلاء أو التشكيل الأساسي أمرا شبه مؤكد. 

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