مع اقتراب موسم الشواء في عيد الأضحى.. 300% زيادة في مبيعات الفحم (فيديو وصور)

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2025، تشهد أسواق الفحم وأدوات الشوي في مصر إقبالا متزايدا من المواطنين استعدادا لطقوس الشواء التي تميز هذه المناسبة الدينية المباركة، فعيد الأضحى ليس مجرد مناسبة دينية فحسب بل هو أيضا موسم للتجمعات العائلية والشواء، وتناول اللحوم؛ مما يجعل الحاجة للفحم عالي الجودة أمرا ضروريا لضمان نجاح وجبات اللحوم.



‎الفرق بين فحم الشوي وفحم الشيشة

يوضح إبراهيم الطاير، أحد تجار الفحم وأدوات الشوي، أن هناك التباسًا شائعا بين المستهلكين حول أنواع الفحم المختلفة، من فحم الشيشة وفحم الشوي، كله فحم.. المادة واحدة، يستخرج من الحلو والمالح بس بيفرق في إيه؟ يسأل الطاير ثم يجيب: فحم الموالح ده ينفع للشيشة لأن فحم الشيشة بيفضل مولع الحجر، أما فحم الشوي يطفي الحجر.

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ويشرح الطاير أن الفرق الأساسي يكمن في خصائص الاحتراق والاستمرارية، ففحم الشيشة مصمم ليبقى مشتعلا لفترات طويلة دون أن ينطفئ؛ مما يجعله مثاليًا لجلسات الشيشة الطويلة، بينما فحم الشوي يتميز بقدرته على إنتاج حرارة عالية سريعا لطهي الطعام حتى لو انطفأ بعد فترة.

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التطورات الحديثة في صناعة الفحم

وقد شهدت صناعة الفحم في مصر تطورا ملحوظا مؤخرا، حيث بدأ استخدام قشر جوز الهند كبديل أو إضافة للفحم التقليدي.

ويوضح الطاير أنه يتم الآن استعمال قشر جوز الهند في الفحم لسرعة اشتعاله، ويضاف إليه بعض المواد حتى يكون جاهزا للاشتعال.. هذا النوع الجديد يتميز بسهولة الإشعال والاستعداد السريع للاستخدام.



‎ارتفاع الطلب على الفحم مع اقتراب عيد الأضحى

وتشهد تجارة الفحم وأدوات الشوي نشاطا استثنائيا في الفترة التي تسبق عيد الأضحى المبارك، حيث يتجه المصريون لشراء احتياجاتهم استعدادا لشواء لحوم الأضاحي.. هذا الإقبال المتزايد يجعل من المهم للمواطنين التعرف على أنواع الفحم المختلفة وأسعارها لاتخاذ القرار الأمثل عند الشراء.

‎ويؤكد تجار الفحم أن فترة ما قبل العيد تشهد ارتفاعا في المبيعات بنسبة تصل إلى 300% مقارنة بالأيام العادية حيث تتنوع احتياجات الأسر بين الفحم للشواء المنزلي والشوايات الكبيرة للتجمعات العائلية الكبيرة التي تميز هذه المناسبة المباركة

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أسعار الفحم وأدوات الشوي في السوق المصري

وتتفاوت أسعار الفحم بشكل كبير في السوق المصري، حيث يؤكد الطاير أنه لا يوجد شخص يبيع مثل الآخر يتراوح سعر الكيلو الواحد من الفحم بين 30 جنيها و50 جنيها، وهذا التفاوت يعتمد على جودة الفحم ونوعه ومصدره.

‎وبالنسبة لأسعار شوايات الفحم، فهي تبدأ من 75 جنيها للحجم الصغير وترتفع إلى 100 جنيه للحجم الأكبر قليلا ثم 300 جنيه للأحجام المتوسطة، وتصل إلى 1500-2000 جنيه للشوايات الكبيرة عالية الجودة.

‎أما شبكات الشوي فتتراوح أسعارها بين 50 جنيها و350 جنيها حسب الحجم والخامة المستخدمة في التصنيع الريشة المستخدمة في إشعال الفحم تباع بـ30 جنيها بينما أسياخ الشوي تتراوح من 10 جنيهات إلى 70 جنيها.

أنواع وأحجام الفحم

يأتي الفحم في أكياس تحتوي على جميع الأحجام المختلطة، من الكبير إلى المتوسط إلى الردش (الصغير جدا) يتم فرز هذا الفحم ووضع كل حجم مع مثيله للبيع حسب الاستخدام المطلوب.

و‎الفحم الردش له استخدامات خاصة، حيث يفضله بائعو الذرة المشوي لأنه يسمح بالتحكم الدقيق في درجة الحرارة وسهولة الشوي للحبوب الصغيرة مثل الذرة.. وهذا النوع من الفحم يحترق بشكل متساوٍ ويمكن التحكم فيه بسهولة.



‎نصائح خاصة للشراء في موسم عيد الأضحى‎

مع زيادة الطلب على الفحم وأدوات الشوي خلال فترة عيد الأضحى ينصح الخبراء المواطنين بالشراء المبكر لتجنب الزحام وضمان توفر الأنواع المطلوبة.

كما يُنصح بشراء كميات كافية من الفحم لتغطية احتياجات أيام العيد الثلاثة خاصة وأن العديد من المحلات قد تكون مغلقة أو تعمل بساعات محدودة خلال العيد.

‎وللعائلات التي تخطط لذبح أضحية كبيرة أو تستضيف عددا كبيرا من الضيوف يفضل الاستثمار في شواية كبيرة وفحم عالي الجودة لضمان طهي اللحوم بشكل مثالي وإنجاح التجمع العائلي.

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نصائح للمواطنين عند شراء الفحم وأدوات الشوي



ويقدم الطاير نصيحة مهمة للمستهلكين: إذا كنت نازل تشتري حاجة كويسة لا تسأل على أسعار، أما اللي بيدور على سعر معين بياخد حاجة أقل في الجودة.. هذه النصيحة تؤكد على أهمية التوازن بين الجودة والسعر.

‎ وعند شراء الفحم تأكد من جفاف الفحم وعدم وجود رطوبة فيه واختر الحجم المناسب لاستخدامك.. الفحم الكبير مناسب للشوي الطويل، بينما الصغير أفضل للاستخدامات السريعة.



وعند اختيار الشواية حدد احتياجاتك أولا من حيث عدد الأشخاص وتكرار الاستخدام.. الشوايات الصغيرة كافية للعائلات الصغيرة بينما المناسبات الكبيرة تحتاج لشوايات أكبر.

‎وللحصول على أفضل جودة لا تركز على السعر الأقل فقط بل ابحث عن التوازن بين الجودة والسعر المناسب لميزانيتك.

‎سوق الفحم في مصر يشهد تنوعا كبيرا في الأنواع والأسعار مما يتطلب من المستهلك معرفة جيدة بالفروق بين الأنواع المختلفة واستخداماتها النصيحة الذهبية هي التركيز على الجودة المناسبة للاستخدام المطلوب وعدم التنازل عن الجودة من أجل السعر الأقل إذا كان الهدف هو الحصول على تجربة شوي مثالية.

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