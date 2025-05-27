التموين تكشف قائمة أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى (فيديو)

أسعار اللحوم، أعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بالقاهرة، عن ضخ كميات ضخمة من اللحوم في المجمعات الاستهلاكية و21 شادرًا موزعين على مستوى الجمهورية، لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف الأنواع.

قائمة أسعار اللحوم ترضي الجميع

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أوضح ثابت أن أسعار اللحوم هذا العام جاءت متنوعة لتناسب قدرات الأسر المصرية، فجاءت كالتالي:

اللحوم السودانية: 285 جنيهًا للكيلو

البقري الطازج: 350 جنيهًا

اللحوم المجمدة: 210 جنيهات

الضأن المجمد: 390 جنيهًا

الضأن البلدي المذبوح: 400 جنيهًا



من الحي إلى المائدة

وتابع: لم تقتصر العروض على اللحوم المذبوحة فقط، بل تم توفير الضأن الحي في كافة المنافذ والشوادر، لتمنح المواطنين حرية الاختيار بحسب العادات والتقاليد.

واختتم: جهود التموين تأتي ضمن خطة الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، وضمان توفر اللحوم بأسعار مناسبة وجودة مضمونة قبل موسم الأضاحي.

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