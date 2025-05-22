نائب محافظ الأقصر يفتتح فصول متعددي الإعاقة بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع (صور)

شهد نائب محافظ الأقصر الدكتور هشام أبوزيد، افتتاح فصول متعددي الإعاقة بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالأقصر، وذلك بحضور سحر الألفي مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وسيد أحمد النوبي مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية وعدد من قيادات التربية والتعليم بالأقصر.

افتتاح فصول تعليمية لضعاف السمع بالأقصر



واستمع نائب المحافظ، إلى شرح عن محتويات الفصول التي تضم مركزا متكاملا لخدمة الطلاب من ذوي الهمم، وتحتوي على فصلين لمتعددي الإعاقة، وغرفة تكامل حسي، ومعمل أسطر الكترونية، وهو المركز الأول من نوعه في محافظة الأقصر، ويقدم خدمات مجانية للأطفال من ذوي الهمم، لتأهيلهم وإكسابهم المهارات المناسبة وتزويدهم بالخبرات المعرفية حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع وبما يتوافق مع قدراتهم من أجل تمكينهم ودمجهم في المجتمع وبث الثقة في نفوسهم ومساعدتهم على تقبل الذات والآخر.

كما التقى نائب المحافظ، بعدد من التلاميذ بالفصول من ذوي الهمم وأسرهم، كما تفقد غرفة الصالة الرياضية والمركز الإرشادي للصم والبكم، والمكتبة، وغرفة التخاطب، وقاعة البراعم، وقسم الملابس بمدرسة الأمل، كما أقيم على هامش حفل الافتتاح بعض العروض الفنية والرياضية مقدمة من طلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع.

ومن جانبه أكد نائب المحافظ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتماما كبيرا بأبنائنا من ذوي الهمم، مشيدا بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب من ذوي الهمم بالمحافظة.

وأوضح أن المحافظة تحت قيادة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، تدعم كل ما يساهم في مجال رعاية وتأهيل ودمج وتمكين ودعم أبنائنا من ذوي الهمم وتيسير كافة السبل لهم للحصول على حقوقهم والخدمات بالصورة اللائقة لتكون الأقصر محافظة صديقة لذوي الهمم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.