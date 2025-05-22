مشيرة خطاب تبحث مع محافظ الأقصر نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس، والوفد المرافق لهما من الأمانة الفنية، وذلك في إطار جهود المجلس لرصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع، وتعزيز آليات التعاون مع الجهات التنفيذية.



وفد قومي حقوق الإنسان لمحافظة الأقصر

وخلال اللقاء، تم استعراض سبل تعزيز التعاون بين المجلس والمحافظة في مجالات نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، حيث رحّب المحافظ بوفد المجلس، معربًا عن تقديره للجهود التي يبذلها في هذا المجال، ومؤكدًا حرص المحافظة على توسيع أوجه التعاون بما يسهم في تعزيز حقوق المواطنين.



كما استعرض المحافظ أبرز جهود المحافظة في دعم حقوق الإنسان، لا سيما في مجالات الصحة، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تطوير البنية التحتية لتحسين جودة الحياة

من جانبها، أشادت السفيرة مشيرة خطاب بالجهود التنموية والخدمية التي تشهدها محافظة الأقصر، وخاصة تلك التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين، مؤكدة حرص المجلس على دعم هذه الجهود من خلال تقديم حزم تدريبية متخصصة للعاملين في القطاع السياحي، بما يسهم في ترسيخ ثقافة احترام الآخر وتعزيز الصورة الحضارية لمصر.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور محمد ممدوح إلى أهمية البُعد الاقتصادي لحقوق الإنسان، عبر دعم المبادرات التي تركز على تدريب وتأهيل الشباب ورفع قدراتهم التنافسية في سوق العمل، مشددًا على أن التمكين الاقتصادي يمثل ركيزة أساسية لحماية الحقوق وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

كما أكد أهمية تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية، والكيانات الشبابية، بصفتها أطرافًا فاعلة في تنفيذ البرامج التنموية ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان.

وفي ختام اللقاء، أعربت السفيرة مشيرة خطاب عن أهمية تخصيص مقر دائم للمجلس القومي لحقوق الإنسان بمحافظة الأقصر لتسهيل التواصل مع المواطنين، وقد رحب المحافظ بالمقترح، وأبدى موافقته المبدئية، واعدًا بدراسة خطوات التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جدول أعمال وفد المجلس خلال زيارته لمحافظة الأقصر، والتي تتضمن عددًا من اللقاءات والزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية والتنموية بهدف رصد الجهود المبذولة على أرض الواقع وتعزيز التواصل مع المواطنين وأصحاب المصلحة.

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