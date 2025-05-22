الخميس 22 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

مشيرة خطاب تبحث مع محافظ الأقصر نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان

لقاء وفد قومي حقوق
لقاء وفد قومي حقوق الإنسان بمحافظ الأقصر

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس، والوفد المرافق لهما من الأمانة الفنية، وذلك في إطار جهود المجلس لرصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع، وتعزيز آليات التعاون مع الجهات التنفيذية.


وفد قومي حقوق الإنسان لمحافظة الأقصر  

وخلال اللقاء، تم استعراض سبل تعزيز التعاون بين المجلس والمحافظة في مجالات نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، حيث رحّب المحافظ بوفد المجلس، معربًا عن تقديره للجهود التي يبذلها في هذا المجال، ومؤكدًا حرص المحافظة على توسيع أوجه التعاون بما يسهم في تعزيز حقوق المواطنين.


كما استعرض المحافظ أبرز جهود المحافظة في دعم حقوق الإنسان، لا سيما في مجالات الصحة، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تطوير البنية التحتية لتحسين جودة الحياة

من جانبها، أشادت السفيرة مشيرة خطاب بالجهود التنموية والخدمية التي تشهدها محافظة الأقصر، وخاصة تلك التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين، مؤكدة حرص المجلس على دعم هذه الجهود من خلال تقديم حزم تدريبية متخصصة للعاملين في القطاع السياحي، بما يسهم في ترسيخ ثقافة احترام الآخر وتعزيز الصورة الحضارية لمصر.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور محمد ممدوح إلى أهمية البُعد الاقتصادي لحقوق الإنسان، عبر دعم المبادرات التي تركز على تدريب وتأهيل الشباب ورفع قدراتهم التنافسية في سوق العمل، مشددًا على أن التمكين الاقتصادي يمثل ركيزة أساسية لحماية الحقوق وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

كما أكد أهمية تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية، والكيانات الشبابية، بصفتها أطرافًا فاعلة في تنفيذ البرامج التنموية ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان.

وفي ختام اللقاء، أعربت السفيرة مشيرة خطاب عن أهمية تخصيص مقر دائم للمجلس القومي لحقوق الإنسان بمحافظة الأقصر لتسهيل التواصل مع المواطنين، وقد رحب المحافظ بالمقترح، وأبدى موافقته المبدئية، واعدًا بدراسة خطوات التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جدول أعمال وفد المجلس خلال زيارته لمحافظة الأقصر، والتي تتضمن عددًا من اللقاءات والزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية والتنموية بهدف رصد الجهود المبذولة على أرض الواقع وتعزيز التواصل مع المواطنين وأصحاب المصلحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لقاء وفد قومي حقوق الإنسان بمحافظ الأقصر قومي حقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب

الأكثر قراءة

بعد إحراج رئيس جنوب أفريقيا، علاء مبارك يكشف كمائن ترامب للرؤساء في البيت الأبيض

بث مباشر، الكاف يكشف الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا

حادث دائري المنيب، مصرع شخص وإصابة 15 آخرين وتفحم سيارة بالكامل (صور)

اليمن يطلق على إسرائيل 37 صاروخًا

السيسي يوجه بمحاسبة المتسببين في مشكلة غش البنزين الأخيرة وعدم تكرارها

بعد نقله إلى المستشفى، طبيب الأهلي يطمئن على حالة إمام عاشور

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وبيان من البحوث الفلكية، نقل إمام عاشور إلى المستشفى، حسم سعر الفائدة، مقتل إسرائيليين بواشنطن

السيسي يوجه الحكومة باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار التغذية الكهربائية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 22-5-2025 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الخميس 22 مايو 2025 في الأسواق

بعد موجة الارتفاعات، آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 22-5-2025 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

قادرة على إدارة أموالها.. التقرير الطبي للدكتورة نوال الدجوي في قضية الحجر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح تعريف الحج (فيديو)

أحكام المرأة في الحج، الأزهر يحسم الجدل حول أبرز 12 مسالة عن أداء المناسك

تفسير رؤية النمل الأسود في المنام بشارة بكثرة الخير والبركة في الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية