الخميس 22 مايو 2025
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أخبار مصر

السيسي يثمن الموقف البريطاني تجاه تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

 ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف البريطاني الإيجابي تجاه تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة.
وتلقى الرئيس  السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء المملكة المتحدة "كير ستارمر".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الإتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم إستعراض مجمل العلاقات الإقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتأكيد على رغبة الجانبين في تطويرها واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مختلف القطاعات، كما تم التأكيد على حرص الدولتين على إستمرار التشاور والتنسيق على المستوى السياسي بما يحقق مصالحهما المشتركة.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي

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