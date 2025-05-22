الخميس 22 مايو 2025
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حوادث

عاطل يستأنف على حكم حبسه سنتين بتهمة التحرش

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تقدم عاطل صادر ضده حكم بالحبس سنتين لاتهامه بالتحرش بفتاة داخل مطعم والإتيان بأفعال غير أخلاقية أمامها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة باستئناف على الحكم. 

وكانت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة قد تلقت بلاغا من فتاة تتهم عاطلا بالتحرش بها والإتيان بأفعال غير أخلاقية والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء أثناء جلوسها بأحد المطاعم في المنطقة.

وعلى الفور، شكلت قوات الأمن فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وبالتحري وتفريغ كاميرات المراقبة تم الوصول إلى المتهم، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بعد أن تناول سيجارة بها مخدر الحشيش التي أذهبت عقله وأفقدته السيطرة على نفسه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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قسم شرطة مصر الجديدة مصر الجديدة التحرش بفتاة النيابة العامة

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