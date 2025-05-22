السيسي ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًّا من رئيس وزراء المملكة المتحدة "كير ستارمر".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم استعراض مجمل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتأكيد على رغبة الجانبين في تطويرها واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مختلف القطاعات، كما تم التأكيد على حرص الدولتين على استمرار التشاور والتنسيق على المستوى السياسي بما يحقق مصالحهما المشتركة.



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