بدون ألقاب للزمالك، رقم قياسي للأهلي مع الكأس القديم لدوري أبطال إفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا الذي سيتم تسليمه لبطل النسخة الحالية.

رقم قياسي للأهلي

ويعتبر النادي الأهلي هو الوحيد من مصر الذي رفع كأس دوري أبطال أفريقيا في نسختها القديمة كما أنه الأكثر تتويجًا بهذه الكأس بين أندية القارة منذ انطلاق النسخة الحديثة في عام 2007.

بينما لم ينجح الزمالك في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة السابقة حيث يعود آخر تتويج له في عام 2002.

و إليك ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بالكأس:

- الأهلي: 7 ألقاب

- مازيمبي: 3 ألقاب

- الترجي: 3 ألقاب

- الوداد: لقبين

شكل دوري أبطال أفريقيا

وجاء الكشف عن الكأس الجديدة، اليوم الخميس، في مدينة جوهانسبرج، بحضور أساطير كرة القدم الأفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، مع ضيفه بيراميدز المصري، يوم 24 مايو الجاري، في ذهاب نهائي البطولة.

ويُعد النادي الأهلي الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا عبر تاريخه.

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