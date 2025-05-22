التنمية المحلية تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي مجالات التعاون المشترك

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس، أنجلينا ايخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور السفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى والدكتورة نجلاء العادلى المشرف على الإدارة العامة للتعاون الدولى والاتفاقيات وعدد من أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي.

وفى بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بسفيرة الاتحاد الأوروبى خلال زيارتها الأولى لمقر الوزارة والوفد المرافق لها، مشيرة إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية شهدت تطورًا كبيرًا وتعاونًا مثمرًا في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على كافة المجالات والأصعدة.



كما أشادت د.منال عوض بالدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لوزارة التنمية المحلية والمحافظات فى ملفات وبرامج العمل المختلفة.

وشهد اللقاء استعراض الموقف الحالي لعدد من مجالات التعاون بين الجانبين سواء علي مستوي الوزارة أو المحافظات ومن بينها مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية، ومشروع تطهير وتنقية مصرف كيتشنر (جزء المخلفات الصلبة) وبرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة لتعزيز مرونة النظم الغذائية وتحسين الأمن الغذائي.

كما تطرق الاجتماع إلى بحث عدد من مجالات التعاون المقترحة خلال الفترة المقبلة ومن بينها مشروع تعزيز الصمود المحلي والإدماج الاجتماعي والاقتصادي ودعم مشروعات المرحلة الثانية من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية في عدد من المحافظات وخلق فرص عمل للشباب والمرأة، وكذا رفع كفاءة العاملين على المستوى المركزي والمحلي من خلال برامج تدريبية متخصصة ينفذها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات لنقاط مسار العائلة المقدسة كوجهة سياحية ودعم جهود الوزارة فى تنفيذ مشروع إنشاء وحدات إنتاج الغاز الحيوي (وحدات الـ Biogas) بالمجازر الحكومية التى يتم تطويرها حاليًا لإنتاج مصدر طاقة متجدد للمخلفات العضوية وتوفير سماد عضوي وتحويل الجراجات الخاصة بالنقل العام للعمل بالطاقة الشمسية.

ومن جانبها أعربت انجلينا ايخهورست، عن سعادتها بلقاء وزيرة التنمية المحلية للبناء على النجاحات التى تمت بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة، وتقدمت بخالص شكرها للدكتورة منال عوض على حرصها للحضور الاحتفالية التي أقامتها بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، بمناسبة "يوم أوروبا" لعام 2025.

كما أبدت سفيرة الاتحاد الأوروبى استعدادها للتعاون مع الوزارة ودراسة كافة المقترحات والمشروعات التى تم استعراضها خلال اللقاء والتنسيق مع بعض السفارات الأوروبية بالقاهرة.

وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين للبدء في تنفيذ بعض المقترحات التي تم بحثها خلال اللقاء بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وبعثة الاتحاد الأوروبى.

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